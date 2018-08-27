В Магнитогорске коммунисты вышли на пикеты против "пенсионной реформы"

В Магнитогорске 25 августа коммунисты провели массовые пикеты против "пенсионной реформы" и за отставку правительства, сообщили Накануне.RU в челябинском обкоме КПРФ.

Протестные акции прошли в трех районах. В результате было собрано около 290 подписей магнитогорцев. Жители Магнитогорска, как отмечают в партии, по-разному реагировали на пикетчиков - одни брали газету и молча шли дальше, другие заполняли подписные листы, а третьи высказывали своё мнение о текущих событиях.

"На экономику мы действительно не часто жалуемся, но социальная справедливость бывает дороже куска фальшивой колбасы. Разве справедливо повышать пенсионный возраст в северной стране, где до 60 лет не доживают 30 процентов мужчин и до 55 лет – 10 процентов женщин? Может лучше увеличивать заработные платы и улучшать условия труда? Холодное время тянется семь-восемь месяцев, а тепло – это краткое лето", - отметили в КПРФ.

Напомним, 2 сентября пройдет Всероссийская акция протеста против "пенсионной реформы". В рамках протестной акции пройдет митинг и в Челябинске.