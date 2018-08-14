В Иркутске будут судить сбытчика настойки боярышника

Следственный комитет РФ передает суд в уголовное дело против Руслана Юсибова, который обвиняется в незаконной перевозке и сбыте косметической продукции "Боярышник" в Иркутске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, Юсибов и Афиг Аббасов, по версии следствия, сбывали "Боярышник" с метиловым спиртом в ноябре-декабре 2016 г.

"В результате своевременного пресечения данной преступной деятельности и изъятия реализованной ими спиртосодержащей жидкости из оборота последствия в виде смерти потребителей и причинения им вреда здоровью не наступили", - сообщили в СКР.

Дело против Юсибова будет рассмотрено в ближайшее время, Аббасов в настоящее время находится в розыске, он покинул территорию России.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале 2018 г. хозяйка одной из торговых точек Елена Бакотина и продавец Олеся Вегера получили 4 и 3 года колонии соответственно за продажу "Боярышника" под видом косметической продукции.