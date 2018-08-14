В Иркутске будут судить сбытчика настойки боярышника

в этот день
14.08.18
19:16
В Екб.21:16
Минэкономразвития раскрыло план повышения тарифов ЖКХ: когда и на сколько
Падение рубля спровоцировало ажиотажный спрос на авиабилеты
СМИ: Поклонская вышла замуж в Крыму
Главное
В Италии обрушился автомобильный мост. Множество жертв

Тема дня
Трамп – всё ещё одиночка или уже буревестник смены элит? Нынешняя американская администрация готова поссориться буквально со всем миром во имя предвыборного лозунга "Америка превыше всего" (который прежде всего имеет экономическое измерение). И реализуется этот лозунг вопреки мнению о том, что Трамп в американских элитах "один в поле воин". 
14.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Это вам не мундиаль: как российские болельщики ходят на футбол после ЧМ-2018 Месяц назад в России завершился чемпионат мира по футболу, который многие болельщики и эксперты без преувеличения назвали лучшим в истории. Отчасти это действительно так: яркие матчи, неожиданные результаты, провал некоторых фаворитов, драматичный финал... Перечислять можно долго. Одной из "изюминок" мундиаля стали красавцы-стадионы, многие из которых были построены специально к турниру. И практически на любом матче ЧМ-2018 был аншлаг, разве что в начале немного отставал Екатеринбург. Но болельщики со всего мира уехали домой, а в России стартовали внутренние чемпионаты. Корреспондент Накануне.RU решил выяснить, как обстоят дела с заполняемостью арен, на поля которых еще совсем недавно выходили суперзвезды мирового футбола.
14.08.2018
спорт ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 520



Новости
14.08.2018 17:35 Мск (19:35 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
В Иркутске будут судить сбытчика настойки боярышника
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Боярышник, Иркутск (2018) | Фото: t.me/sledcom_rf

Следственный комитет РФ передает суд в уголовное дело против Руслана Юсибова, который обвиняется в незаконной перевозке и сбыте косметической продукции "Боярышник" в Иркутске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, Юсибов и Афиг Аббасов, по версии следствия, сбывали "Боярышник" с метиловым спиртом в ноябре-декабре 2016 г.

"В результате своевременного пресечения данной преступной деятельности и изъятия реализованной ими спиртосодержащей жидкости из оборота последствия в виде смерти потребителей и причинения им вреда здоровью не наступили", - сообщили в СКР.

Дело против Юсибова будет рассмотрено в ближайшее время, Аббасов в настоящее время находится в розыске, он покинул территорию России.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале 2018 г. хозяйка одной из торговых точек Елена Бакотина и продавец Олеся Вегера получили 4 и 3 года колонии соответственно за продажу "Боярышника" под видом косметической продукции.

Другие новости по темам: Боярышник, спирт, сбыт, Следственный комитет
14.08.2018 17:35 Мск | Иркутск | информационная служба Накануне.RU
19:35 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.03.2018 01:49 Мск
В Иркутске вынесли приговор по делу о гибели 8 человек от "Боярышника"

Ранее 22.02.2018 10:19 Мск
Обвиняемые в гибели 62 человек от "Боярышника" в Иркутске начали знакомство с материалами уголовного дела

Ранее 09.10.2017 20:15 Мск
Запрет на продажу "боярышника" может быть продлён

Ранее 09.10.2017 15:22 Мск
"Боярышник" вновь стал легален в России

Ранее 11.01.2017 15:16 Мск
Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске: фигурантом уголовного дела стал полицейский

Ранее 09.01.2017 07:47 Мск
В минздраве Иркутской области опровергли смерть еще двух человек от "Боярышника" с метанолом

Ранее 27.12.2016 10:55 Мск
Массовое отравление "Боярышником": возбуждено дело против замминистра имущественных отношений Иркутской области

Ранее 26.12.2016 13:03 Мск
По уголовному делу о массовой гибели от "Боярышника" в Иркутской области задержано 23 человека

Ранее 23.12.2016 08:20 Мск
Жертвами "Боярышника" стали уже 74 человека

Ранее 22.12.2016 15:18 Мск
В Иркутске увеличилось число погибших от отравления суррогатным "Боярышником"

Ранее 22.12.2016 10:07 Мск
В результате отравления суррогатным "Боярышником" в Иркутске погиб уже 71 человек

Ранее 21.12.2016 14:25 Мск
Путин раздал поручения после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Жертв уже 62

Ранее 21.12.2016 11:47 Мск
Жертв смертельного "Боярышника" в Иркутске уже больше 60. Губернатор ввел в регионе режим ЧС

Ранее 21.12.2016 09:25 Мск
Число погибших от отравления поддельным "Боярышником" в Иркутске продолжает расти

Ранее 20.12.2016 22:04 Мск
Продавали незаконно долгие годы. В Иркутске задержаны 9 предпринимателей, которые торговали "Боярышником"

Ранее 20.12.2016 08:50 Мск
Число жертв смертельного "Боярышника" в Иркутске превысило 50 человек

Ранее 19.12.2016 17:49 Мск
Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске возросло до 48








Добавить комментарий:

В Иркутске будут судить сбытчика настойки боярышника
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+