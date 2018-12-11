Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя

Российское правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.

Постановление об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Как говорится на сайте правительства РФ, документ также запрещает реализацию непищевых настоек в ресторанах, кафе и других организациях общественного питания. Медведев выразил надежду на то, что данная мера позволит снизить число отравлений спиртосодержащими жидкостями.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор не стал продлевать срок действия запрета на розничную торговлю "спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами" крепостью выше 28 градусов, в том числе печально известного "Боярышника".

В конце 2016 года в Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением 76 человек суррогатным "Боярышником".