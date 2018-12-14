Жительница Свердловской области получила срок за торговлю спиртосодержащей жидкостью

14 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Уральский ФО

Жительница Свердловской области получила срок за торговлю спиртосодержащей жидкостью

В Свердловской области вынесли приговор 38-летней женщине, которая торговала спиртосодержащей жидкостью.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, подсудимая в апреле 2018 года продала спиртосодержащую продукцию в двух полимерных бутылках объемом 1,25 и 0,4 литра. Покупателем оказался местный житель. Согласно заключению эксперта, реализованная жидкость является спиртосодержащей с объемной долей этилового спирта 82,5% и содержит недопустимые токсичные микропримеси – этиловый эфир и толуол. Спирт, содержащий данные токсичные вещества, при употреблении в организм, является опасным для жизни.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов.

Как сообщалось ранее, российское правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.

Постановление об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Как говорится на сайте правительства РФ, документ также запрещает реализацию непищевых настоек в ресторанах, кафе и других организациях общественного питания. Медведев выразил надежду на то, что данная мера позволит снизить число отравлений спиртосодержащими жидкостями.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жительница Свердловской области получила срок за торговлю спиртосодержащей жидкостью

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: спиртосодержащая, жидкость



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.12.2018 06:33 Мск Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Ранее 14.08.2018 17:35 Мск В Иркутске будут судить сбытчика настойки боярышника
Ранее 01.03.2018 01:49 Мск В Иркутске вынесли приговор по делу о гибели 8 человек от "Боярышника"
Ранее 22.02.2018 10:19 Мск Обвиняемые в гибели 62 человек от "Боярышника" в Иркутске начали знакомство с материалами уголовного дела
Ранее 09.10.2017 20:15 Мск Запрет на продажу "боярышника" может быть продлён
Ранее 09.10.2017 15:22 Мск "Боярышник" вновь стал легален в России
Ранее 11.01.2017 15:16 Мск Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске: фигурантом уголовного дела стал полицейский
Ранее 09.01.2017 07:47 Мск В минздраве Иркутской области опровергли смерть еще двух человек от "Боярышника" с метанолом
Ранее 27.12.2016 10:55 Мск Массовое отравление "Боярышником": возбуждено дело против замминистра имущественных отношений Иркутской области
Ранее 26.12.2016 13:03 Мск По уголовному делу о массовой гибели от "Боярышника" в Иркутской области задержано 23 человека
Ранее 23.12.2016 08:20 Мск Жертвами "Боярышника" стали уже 74 человека
Ранее 22.12.2016 15:18 Мск В Иркутске увеличилось число погибших от отравления суррогатным "Боярышником"
Ранее 22.12.2016 10:07 Мск В результате отравления суррогатным "Боярышником" в Иркутске погиб уже 71 человек
Ранее 21.12.2016 14:25 Мск Путин раздал поручения после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Жертв уже 62
Ранее 21.12.2016 11:47 Мск Жертв смертельного "Боярышника" в Иркутске уже больше 60. Губернатор ввел в регионе режим ЧС
Ранее 21.12.2016 09:25 Мск Число погибших от отравления поддельным "Боярышником" в Иркутске продолжает расти
Ранее 20.12.2016 22:04 Мск Продавали незаконно долгие годы. В Иркутске задержаны 9 предпринимателей, которые торговали "Боярышником"
Ранее 20.12.2016 08:50 Мск Число жертв смертельного "Боярышника" в Иркутске превысило 50 человек
Ранее 19.12.2016 17:49 Мск Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске возросло до 48

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1388

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети