Жительница Свердловской области получила срок за торговлю спиртосодержащей жидкостью

В Свердловской области вынесли приговор 38-летней женщине, которая торговала спиртосодержащей жидкостью.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, подсудимая в апреле 2018 года продала спиртосодержащую продукцию в двух полимерных бутылках объемом 1,25 и 0,4 литра. Покупателем оказался местный житель. Согласно заключению эксперта, реализованная жидкость является спиртосодержащей с объемной долей этилового спирта 82,5% и содержит недопустимые токсичные микропримеси – этиловый эфир и толуол. Спирт, содержащий данные токсичные вещества, при употреблении в организм, является опасным для жизни.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов.

Как сообщалось ранее, российское правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.

Постановление об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Как говорится на сайте правительства РФ, документ также запрещает реализацию непищевых настоек в ресторанах, кафе и других организациях общественного питания. Медведев выразил надежду на то, что данная мера позволит снизить число отравлений спиртосодержащими жидкостями.