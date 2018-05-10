Из-за сокращения бюджетников на Ямале пройдут митинг и пикеты

Стала известна дата митинга из-за сокращения бюджетников в Ноябрьске. Он согласован на 19 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

Организацией митинга занялись ямальские коммунисты. По словам депутата заксобрания автономного округа Елены Кукушкиной, помимо митинга, в городах Ямала пройдут пикеты.

Как сообщил лидер отделения КПРФ в Ноябрьске Андрей Шепелев, митинг состоится не в том месте, где он планировался изначально.

"Планировали провести митинг в центре города, возле СОКа "Зенит". Но там занято оказалось - будут принимать пионеров. У нас в городе есть пионерская организация - правда, мы к этому мероприятию никакого отношения не имеем, поскольку мы политическая партия и вовлекать несовершеннолетних не можем в эту деятельность. Митинг пройдет на резервном месте, на футбольном стадионе", - сообщил он в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

По словам Андрея Шепелева, заявленное число участников митинга составляет 200 человек.

Напомним, жители Ноябрьска выйдут на митинг из-за сокращения штата городского управления по делам семьи и молодежи. Оптимизация штата приведет к тому, что на улице окажутся 170 бюджетников. Горожане считают, что следом за количеством сотрудников сократят и число секций и кружков.