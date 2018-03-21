Владимир Якушев предложил провести конкурс "Лидеры России" в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев предложил провести конкурс "Лидеры России", адаптированный для регионального уровня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Предложение Владимир Якушев высказал на заседании Столыпинского клуба "Откровенный разговор", в котором приняли участие представители бизнес-сообщества. Губернатор отметил, что в проекте "Лидеры России" участвовали очень сильные и достойные претенденты, в том числе представляющие Тюменскую область.

"Уровень их подготовки, особенно финалистов, очень серьезный и впечатляет. Это молодые люди, поработавшие в бизнесе, самостоятельно достигшие успеха, пройдя путь от обычных специалистов до руководителей. Участие в этом проекте и в целом успешное проведение конкурса на уровне России подвигло к идее организовать подобный конкурс на региональном уровне. Конечно, он не будет таким масштабным, но точно даст возможность увидеть нашу активную молодежь, готовую двигаться вперед, менять мир к лучшему. Речь идет не только и не столько о власти. Думаю, это будет интересно и бизнесу. Главная задача такого проекта - увидеть новые лица, горящие глаза людей, желающих и готовых что-то делать и менять в нашей стране", - резюмировал Владимир Якушев.

Напомним, Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" стартовал по инициативе президента РФ. В завершающий этап вышли 300 управленцев из 54 регионов, в их числе шесть участников из Тюменской области, двое из которых вошли в число 103 победителей. Этот конкурс оказался крайне востребован и организаторы намерены сделать его ежегодным, чтобы поддержать развитие лидерского потенциала в России и обеспечить стабильную работу социальных лифтов.

По итогам конкурса, тюменский победитель "Лидеров России" возглавил Агропромышленную лизинговую компанию.