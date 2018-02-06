"Синергия" отозвала иск о банкротстве АО "Пермский свинокомплекс"

Прекращено производство по иску "Синергии" и ООО "Свинокомплекс "Пермский" к АО "Пермский свинокомлекс" с требованием о банкротстве. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе арбитражного суда Пермского края, с инициативой о прекращении дела выступили сами истцы.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Напомним, сумма исковых требований составляет 503,7 млн руб. Как сообщили в краевом минсельхозе, отказ от иска связан отсутствием у ООО "Свинокомплекса "Пермский" средств для судебные издержки. По данным "Ъ" отказ от иска связан с переуступкой долга АО "Группа"Синергия": право требование к АО "Свинокомплекс "Пермский" перешло теперь к ООО "Юрфикон".

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Синергию" обвинили в неисполнении обязательств, взятых на себя в рамках договора аренды предприятия. К руководителям были претензии и у работников свинокомплекса, они неоднократно проводили митинги с требованием отстранить омского инвестора от управления активом. "Синергия" рассматривала возможность передачи предприятия региону вместе с долгами. 1 декабря АО "Пермский свинокомплекс", принадлежащее краевому правительству, расторгло договор аренды со "Свинокомплексом Пермский", которым владеет "Синергия".

С декабря все работники ООО были трудоустроены в краевое акционерное общество, за юрлицом, принадлежащим арендатору, числятся задолженность по налоговым платежам и взносам. В министерстве сельского хозяйства края сообщили, что ситуация на предприятии стабилизируется.

"Увеличился привес поголовья. И заработную плату люди начинают получать своевременно. Ситуация стабилизируется. Восстанавливаются нормы кормления. Это было очень важно, потому что это было провал. Большая разница сдать свинью на убой 45 кг весом или 90 кг. Сейчас в феврале на убой идут свиньи 65 кг. Потихоньку предприятие восстанавливается", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Министерства сельского хозяйства.