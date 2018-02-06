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06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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"Синергия" отозвала иск о банкротстве АО "Пермский свинокомплекс"
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Свинокомплекс пермский, свиньи (2017) | Фото: Маргарита Рощупкина

Прекращено производство по иску "Синергии" и ООО "Свинокомплекс "Пермский" к АО "Пермский свинокомлекс" с требованием о банкротстве. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе арбитражного суда Пермского края, с инициативой о прекращении дела выступили сами истцы.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Напомним, сумма исковых требований составляет 503,7 млн руб. Как сообщили в краевом минсельхозе, отказ от иска связан отсутствием у ООО "Свинокомплекса "Пермский" средств для судебные издержки. По данным "Ъ" отказ от иска связан с переуступкой долга АО "Группа"Синергия": право требование к АО "Свинокомплекс "Пермский" перешло теперь к ООО "Юрфикон".

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Синергию" обвинили в неисполнении обязательств, взятых на себя в рамках договора аренды предприятия. К руководителям были претензии и у работников свинокомплекса, они неоднократно проводили митинги с требованием отстранить омского инвестора от управления активом. "Синергия" рассматривала возможность передачи предприятия региону вместе с долгами. 1 декабря АО "Пермский свинокомплекс", принадлежащее краевому правительству, расторгло договор аренды со "Свинокомплексом Пермский", которым владеет "Синергия".

С декабря все работники ООО были трудоустроены в краевое акционерное общество, за юрлицом, принадлежащим арендатору, числятся задолженность по налоговым платежам и взносам. В министерстве сельского хозяйства края сообщили, что ситуация на предприятии стабилизируется.

"Увеличился привес поголовья. И заработную плату люди начинают получать своевременно. Ситуация стабилизируется. Восстанавливаются нормы кормления. Это было очень важно, потому что это было провал. Большая разница сдать свинью на убой 45 кг весом или 90 кг. Сейчас в феврале на убой идут свиньи 65 кг. Потихоньку предприятие восстанавливается", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Министерства сельского хозяйства.

Другие новости по темам: Синергия, свинокомплекс пермский, пермский свинокомплекс, долги, банкротство, иск
06.02.2018 11:22 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:22 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.12.2017 15:23 Мск
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"Синергия" отозвала иск о банкротстве АО "Пермский свинокомплекс"
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