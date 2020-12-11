11 Декабря 2020
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Свинокомплекс пермский, свиньи (2017) | Фото: Маргарита Рощупкина

Свинокомплекс "Пермский" продает поголовье свиней на торгах

Конкурсный управляющий Свинокомплекса "Пермский" выставил на торги имущество должника. Информация о торгах опубликована на Федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

На аукцион выставлено 12 лотов. Самый дорогой лот - поголовье свиней. Продается 88 тыс. голов животных, массой 4,2 тыс. тонн. Начальная стоимость составляет почти 469 млн руб. Стадо является залогом ООО в пользу АО "Россельхозбанк", АО "Пермский свинокомплекс" и ООО "Ваш Аудитор".

Также на аукцион выставлены дебиторские задолженности "Синергии" 455,9 млн руб. и свинокомплекса "Ударный" - 9,2 млн руб. Остальные восемь лотов - оборудование предприятия: два щитовых холодильника, холодильная камера, ошпаро-волососгонная машина, вакуум-упаковочная машина, подогреватель мазута, бокс микробиологической безопасности, устройство для очистки воздуха.

Торги назначены на 19 января 2021 года.

Напомним, АО "Пермский свинокомплекс" управляет одноименным краевым предприятием. До декабря 2017 года комплекс арендовало ООО "Свинокомплекс "Пермский", подконтрольное омскому ЗАО "Группа "Синергия". Договор с ним был расторгнут, коллектив перешел на работу в АО "Пермский свинокомплекс".

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Свинокомплекс "Пермский" продает поголовье свиней на торгах

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Теги: пермский свинокомплекс, приставы, участки, арест, долги, свинокомплекс пермский



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