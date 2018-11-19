Арбитражный суд Прикамья отменил иск о взыскании 500 миллионов с "Пермского свинокомплекса"

Арбитражный суд Пермского края отменил решение 2010 года о взыскании с ОАО "Пермский свинокомплекс" 503,7 млн руб. и процентов в сумме 32,4 млн руб. в пользу кипрской компании "Калкфелд холдингз лимитед", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Причиной отмены решения стало открытие обстоятельств, установленных приговором Краснокамского городского суда по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Пермский свинокомплекс" Светланы Хлюстовой.

Отметим, что ситуация на предприятии АО "Пермский свинокомплекс" стабилизировалась. Во время ежегодного послания губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что главная задача властей состоит в завершении всех судебных разбирательств. Предприятие необходимо очистить от долгов и найти ему инвестора, поскольку "стратегически край не может долго быть инвестором".