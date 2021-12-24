Задолженность владельца "Свинокомплекс Пермский" выставили на торги

Конкурсная управляющая ООО "Свинокомплекс Пермский" Аглая Лясман выставила на торги дебиторскую задолженность бенефициара группы компаний "Синергия", бывшего депутата Сергея Головачева. Информация об этом размещена на портале "Федресурс", передает корреспондент Накануне.RU.

"Лот №1 дебиторская задолженность Головачева Сергея Александровича в размере 22 991 968,66 рублей, подтвержденная постановлением Арбитражного суда Уральского округа", - говорится в сообщении. Заявки от покупателей принимаются до 28 января 2022 года.

Также на сайте сообщается, что конкурсное производство свинокомплекса было продлено на четыре месяца до 14 апреля 2022 года.

Напомним, Сергей Головачев с 2019 г. находится в процедуре банкротства, как и аффилированные ему предприятия ГК "Синергия". По данным Properm.ru, в Омске в ноябре этого года Головачевым заинтересовались силовики, у него в офисе и дома проходили обыски.

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о неправомерных действиях при банкротстве ООО "Агрофирма Омская", учредителем которого являлся бывший парламентарий. Оно было возбуждено по материалам, поступившим в полицию из управления ФСБ. Согласно версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников "Агрофирмы Омской" в период с 2018 по 2020 год при наличии признаков банкротства компании незаконно осуществили безвозмездное отчуждение 10 тыс. тонн зерна в адрес аффилированных им коммерческих структур на общую сумму более 44 млн рублей, причинив крупный ущерб государству. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

На входящем в состав ГК "Синергия" ООО "Пермский свинокомплекс" конкурсный управляющий Петр Мосюр также находил признаки преднамеренного банкротства. В региональном главке МВД в 2018 году возбуждалось уголовное дело, в 2021 году расследование было прекращено.