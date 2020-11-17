17 Ноября 2020
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Пермский свинокомплекс (2017) | Фото: Пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю

Арестованные участки "Пермского свинокомплекса" в производственной деятельности не задействованы

Власти Пермского края прокомментировали ситуацию с арестом земельных участков, принадлежащих АО "Пермский свинокомплекс".

Как сообщили в пресс-службе главы региона в ответ на запрос Накануне.RU, взыскание земельных участков произошло по решению Арбитражного суда Прикамья от 28 января 2020 года для погашения задолженности основного должника ООО "Свинокомплекс Пермский".

"Земельные участки, на которые обращено взыскание в производственной деятельности АО "Пермский свинокомплекс" не задействованы. Дальнейшие действия по обращению взыскания будут проводиться судебными приставами в соответствии с Законом об исполнительном производстве", - говорится в сообщении.

Напомним, АО "Пермский свинокомплекс" управляет одноименным краевым предприятием. До декабря 2017 года комплекс арендовало ООО "Свинокомплекс "Пермский", подконтрольное омскому ЗАО "Группа "Синергия". Договор с ним был расторгнут, коллектив перешел на работу в АО "Пермский свинокомплекс".

Об аресте участков за многомиллионный долг перед "Пермской энергосбытовой компанией" стало известно 9 ноября 2020 г. Долги перед энергетиками составляют 31 млн руб. Предварительная стоимость участков - 6,5 млн руб.

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Арестованные участки "Пермского свинокомплекса" в производственной деятельности не задействованы

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Теги: пермский свинокомплекс, приставы, участки, арест, долги, свинокомплекс пермский



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