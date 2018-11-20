Ярославский депутат, предложивший избавиться от пенсий, исключен из "Единой России"

Депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский, предложивший избавиться от пенсий, исключен из "Единой России".

Напомним, Петровский заявил о необходимости избавления не только от Пенсионного фонда РФ, но и от пенсий вообще.

"Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст и структуры Пенсионный фонд - каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию", - считает парламентарий.

Дмитрий Петровский

По его мнению, такие завоевания, как пенсионная система, пришли к нам "с наследием Советского Союза", от которого "нужно отходить".

Как передает корреспондент Накануне.RU, в понедельник в Ярославской городской думе состоялось заседание фракции "Единой России", на котором было принято решение исключить Дмитрия Петровского из ее состава. Ранее коллеги-депутаты выражали возмущение высказываниями парламентария.

Ольга Глацких

Между тем, до сих пор нет решения по руководителю департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких, заявившей молодым людям, что государство не просило их рожать и ничего им не должно. Чиновницу временно отстранили от работы на время проверки, а пользователи соцсетей начали акцию с требованием отправить Глацких в отставку.

В ноябре Ольгу Глацких вывели из состава политсовета "Единой России".