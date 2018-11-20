20 Ноября 2018
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Ярославский депутат, предложивший избавиться от пенсий, исключен из "Единой России"

Депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский, предложивший избавиться от пенсий, исключен из "Единой России".

Напомним, Петровский заявил о необходимости избавления не только от Пенсионного фонда РФ, но и от пенсий вообще.

"Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст и структуры Пенсионный фонд - каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию", - считает парламентарий.

Дмитрий Петровский(2018)|Фото: city-yaroslavl.ru

Дмитрий Петровский

По его мнению, такие завоевания, как пенсионная система, пришли к нам "с наследием Советского Союза", от которого "нужно отходить".

Как передает корреспондент Накануне.RU, в понедельник в Ярославской городской думе состоялось заседание фракции "Единой России", на котором было принято решение исключить Дмитрия Петровского из ее состава. Ранее коллеги-депутаты выражали возмущение высказываниями парламентария.

Ольга Глацких(2018)|Фото: Накануне.RU

Ольга Глацких

Между тем, до сих пор нет решения по руководителю департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких, заявившей молодым людям, что государство не просило их рожать и ничего им не должно. Чиновницу временно отстранили от работы на время проверки, а пользователи соцсетей начали акцию с требованием отправить Глацких в отставку.

В ноябре Ольгу Глацких вывели из состава политсовета "Единой России".

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Ярославский депутат, предложивший избавиться от пенсий, исключен из "Единой России"

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Теги: депутат, пенсии, Единая Россия



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