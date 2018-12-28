"Платон" снова ставит фуры на прикол

В будущем году в протестную повестку может вернуться забытая пару лет назад тема. С 2019 г. резко увеличивается нагрузка на собственников большегрузов, работающих в системе взимания платы "Платон". Проезд по федеральным трассам для грузовиков, массой выше 12 т, станет дороже - произойдет плановая индексация тарифов. Параллельно исчезнет льгота по транспортному налогу. Все эти послабления были сделаны в период бунта дальнобойщиков, которые проводили митинги, бастовали, парализовали движение на трассах "улитками". Очередное закручивание гаек может вернуть водителей на улицы, а для потребителей мера обернется ростом цен.

С 1 июля 2019 г. стоимость километра пробега для 12-тонников увеличится с 1,91 руб. до 2,15 руб. Тариф "Платона" уже в 2015 г. должен был составить 3,5 руб., но протесты дальнобойщиков по всей стране заставили Правительство отступить и согласиться на поэтапную индексацию платежей. Очередное послабление было сделано летом 2018 г., в преддверии президентских выборов повышение платы перенесли на год. Помимо роста тарифа дальнобойщики в 2019 г. лишатся права на получение вычета по транспортному налогу на сумму, уплаченную в "Платоне", льгота в 2016 г. была принята депутатами сроком на три года. Против ее продления выступает Минфин.

Вычет фактически освободил ряд перевозчиков от транспортного налога. В среднем фура за год проходит до 100 тыс. км по федеральным трассам, поэтому платеж в "Платоне" превышал сумму налога. Транспортные компании, входящие в Отраслевой совет союзов и ассоциаций, направили коллективное обращение к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить вычет. Перевозчики указывают на то, что повышение НДС, тарифа "Платона" с одновременной отменой вычета увеличат себестоимость автомобильных перевозок, грузоотправители вложат стоимость логистики в цену продукции.

Ухудшение условий дальнобойщиков расстроило, но не удивило. Льготы изначально появились для того, чтобы "заманить" перевозчиков в систему, уверен региональный координатор Объединения перевозчиков России Максим Фокин. Поскольку сегодня многие собственники большегрузов работают в "Платоне", а протесты утихли, режим начинают ужесточать. Это касается не только вычета, говорит он.

"Сейчас водителей начинают жестко штрафовать за проезд по федеральным трассам без оплаты. Причем, штрафы одинаковы и для тех, кто работает в "Платоне" и для незарегистрированного транспорта: за первый проезд – 5 тыс. руб., за следующие – 10 тыс. руб. Причем, мы видим, что система работает со сбоями, бывает, что штрафы на 5 тыс. руб. приходят несколько раз", - рассказал он Накануне.RU.

В 2018 г. количество членов Межрегионального профессионального союза союза водителей профессионалов сократилось на 34% - это перевозчики, которые прекратили свою работу или ушли в тень, рассказал руководитель профсоюза Александр Котов. Нерентабельной становится работа небольших перевозчиков, индивидуальных предпринимателей, с ростом нагрузки на бизнес ситуация усугубится. Глава МПВП не исключает, что прогноз Минтруда о серьезных сокращениях в транспортной отрасли сбудется.

"Люди покинули бизнес, в том числе, из-за сокращения грузооборота. Нам рассказывают, что экономический кризис не очень сильно ударил по экономике, на самом деле объемы перевозок жесточайше упали, из-за этого, конечно, будут сокращения работников транспорта. Что случится после повышения платежей? Грузоперевозки попадут в руки большого бизнеса, где существует страшная эксплуатация наемных работников: зарплаты минимальные, социальной защиты никакой", - рассказал Накануне.RU Котов.

Рост расходов перевозчиков докатится до потребителя, уверены представители отрасли. Практически все продовольственные товары перевозят автомобильным транспортом, поэтому цены на продукты в первую очередь отреагируют на удорожание логистики.

"Логистика у торговых организаций такая, что они закладывают повышение стоимости перевозок вперед, поэтому продукты могут подорожать сильнее, чем транспортные услуги. К тому же сетям очень удобно перекладывать вину за рост цен на продукты на перевозчиков, а доказать, что не логистическая составляющая сделала этот вклад, а просто желание нажиться, фактически невозможно. Я подсчитал, что за последние 10 лет стоимость буханки хлеба увеличилась в пять раз, в 2019 г. базовые продукты питания снова станут дороже", - говорит Котов.

Представители транспортных объединений говорят о риске возобновления протестов дальнобойщиков в 2019 г. "У меня складывается впечатление, что Правительство толкает нас к неконституционной смене власти. Если под котлом развели огонь и каждый раз в него бросают новые поленья, то не сегодня-завтра крышку сорвет", - резюмирует Котов.