Перед Новым годом работу могут потерять 230 тысяч россиян

В ближайшее время под сокращение могут попасть 230 тыс. человек. Наиболее высокий риск быть уволенными - у работников финансовой и транспортной сфер, следует из аналитической записки Министерства труда РФ.

Выводы основаны на опросе 46 тыс. организаций. В банковской и финансовой сфере уволить могут 30,5 тыс. человек, сообщают "Известия" со ссылкой на документ. Специалисты отрасли отмечают, что это связано с сокращением количества кредитных организаций в России. Как сообщало Накануне.RU, сейчас в российских регионах работают 508 банков - это 16,1% от всего количества когда-либо зарегистрированных кредитных организаций.

27,7 тыс. сотрудников намерены сократить транспортные предприятия, 16,6 тыс. - организации по производству электрооборудования вычислительной и измерительной техники. Помимо этого, о сокращении работников сообщили представители сфер добычи энергетических ископаемых и производства электроэнергии и топлива (14,4 тыс. сотрудников), машиностроения (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

Ранее Rabota.ru сообщила, что четверть работодателей планируют провести сокращение штата в 2019 г.