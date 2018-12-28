Граждане России не пострадали при нападении на прихожан церкви в Вене

Среди пострадавших при нападении на прихожан церкви в Вене не оказалось граждан РФ. Об этом сообщили в российском посольстве.

Напомним, по данным полиции, злоумышленники ограбили прихожан, после чего скрылись. В городе был объявлен план "Перехват". Ранее сообщалось, что при нападении пострадали пятеро монахов, один получил тяжелое ранение.

Посольство РФ в Вене уточнило, что среди пострадавших нет граждан России. Эту же информацию подтвердили и в правоохранительных органах Австрии.

Напавшие на церковь пока находятся на свободе. Полиция разыскивает подозреваемых, пишет Infox.ru.

Напомним, на днях неизвестный злоумышленник обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя. В том случае никто не пострадал.