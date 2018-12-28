Нападение на церковь в Вене: есть пострадавшие

В Вене неизвестные напали на прихожан церкви.

В результате инцидента есть пострадавшие. По данным полиции, злоумышленники ограбили прихожан, после чего скрылись с места преступления. В городе объявлен план "Перехват".

Как сообщают правоохранительные органы, при нападении пострадали пять монахов. Один из пострадавших получил тяжелое ранение.

На месте происшествия работают следователи и подразделение специального назначения полиции.

Как сообщается, ведется розыск двух преступников, сообщает ТАСС.