Семь стран ЕС призвали экстренно запретить визы для российских спортсменов

Семь стран ЕС (Дания, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Польша и Швеция) призвали Еврокомиссию и Евросовет прекратить выдачу виз российским и белорусским спортсменам. Согласно документу, опубликованному Politico, участие наших спортсменов в европейских соревнованиях может быть воспринято Москвой как то, что Европа признала легитимность СВО.

Лидеры этих стран поддержали инициативу запрета выступлений под национальным флагом, но призвали не ждать официального принятия запрета, а сделать это в экстренном порядке. Причем запрет может распространиться даже на тех, кто откажется от национальных символов и согласится выступать под белым флагом.

Сборная России не сможет участвовать в молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года в Канаде, а ряд стран (Норвегия, Швеция, Латвия, Финляндия, Чехия, Дания) заявили об отказе играть с Россией на взрослом чемпионате мира в Германии в мае 2027 года. Швеция также отказалась выдавать шенгенские визы российским лыжникам на чемпионат 2027 года. Другие страны уже применяли отказы в выдаче виз. Президент РФ Владимир Путин назвал эти меры непоследовательными и снижающими уровень доверия к странам ЕС. Ведь совсем недавно президент Финляндии Александр Стубб выражал готовность вести диалог.

Параллельно Еврокомиссия выпустила рекомендации по выдаче туристических виз россиянам, предлагая усиливать проверки для тех, кто служил в армии.