Неизвестный расстрелял из автомата ресторан в Брюсселе

Неизвестный злоумышленник обстрелял из автомата ресторан в центре Брюсселя. Никто не пострадал.

По сведениям городской прокуратуры, один из очевидцев сообщил, что мужчина стреляет из оружия, похожего на автомат Калашникова, в сторону витрины ресторана на авеню Луис. На месте полиция обнаружила следы трех пуль. При этом мотив нападения стрелка пока неизвестен.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что инцидент не связан с терроризмом. Однако следствие продолжает изучать все варианты, пишет РИА Новости.

Напомним, недавно в центре Вены у ресторана произошла стрельба. В результате погиб один человек.