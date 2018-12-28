Сотрудникам предприятия "Уральская бумага" выплатили 4 млн рублей после ареста гендиректора

Перед Новым годом судебным приставам удалось взыскать почти 4 млн руб. задолженности по зарплате перед попавшими под сокращение сотрудниками ЗАО "Уральская бумага".

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, благодаря слаженным действиям рабочей группы получилось исключить утрату материально-технических ценностей предприятия и остатков готовой продукции, а также выявить дебиторскую задолженность. Данные меры позволили погасить задолженность и окончить все исполнительные производства о взыскании заработной платы.

Как уточнили в ведомстве, за 2018 год с организации-должника ЗАО "Уральская бумага" была взыскана задолженность по зарплате на сумму более 4 млн 717 тыс. руб.

Напомним, в ноябре этого года за долги по зарплате у "Уральской бумаги" был арестован автопарк. А в декабре был арестован генеральный директор предприятия.