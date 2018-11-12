"Уральская бумага" вновь в центре скандала: за долги по зарплате арестован автопарк предприятия

На Среднем Урале судебные приставы арестовали автопарк у предприятия, имеющего крупную задолженность по зарплате.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, речь идет о ЗАО "Уральская бумага": долги организации перед сотрудниками составляют более 300 тыс. руб., кроме этого, предприятие задолжало электросетевой компании и администрации городского округа Сухой Лог. Общая сумма задолженности превысила миллион рублей.

Судебные приставы выяснили, что за должником-организацией зарегистрирован автотранспорт. Тогда был составлен акт описи и ареста трех единиц автомобильной техники: фургона "Тата", пассажирского микроавтобуса ГАЗ и грузовика "КамАЗ". Все имущество изъято и передано на ответственное хранение представителю взыскателя.

Как отметили в ведомстве, если в ближайшее время задолженность не будет погашена, то машины передадут на оценку в специализированную организацию, а затем - на реализацию на торгах в Росимущество.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 году у прокуратуры появлялись вопросы к "Уральской бумаге" из-за загрязнения реки Пышма. Тогда в отношении предприятия, а также его генерального директора были возбуждены административные дела.