"Уральская бумага" вновь в центре скандала: за долги по зарплате арестован автопарк предприятия

12 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

"Уральская бумага" вновь в центре скандала: за долги по зарплате арестован автопарк предприятия

На Среднем Урале судебные приставы арестовали автопарк у предприятия, имеющего крупную задолженность по зарплате.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, речь идет о ЗАО "Уральская бумага": долги организации перед сотрудниками составляют более 300 тыс. руб., кроме этого, предприятие задолжало электросетевой компании и администрации городского округа Сухой Лог. Общая сумма задолженности превысила миллион рублей.

Судебные приставы выяснили, что за должником-организацией зарегистрирован автотранспорт. Тогда был составлен акт описи и ареста трех единиц автомобильной техники: фургона "Тата", пассажирского микроавтобуса ГАЗ и грузовика "КамАЗ". Все имущество изъято и передано на ответственное хранение представителю взыскателя.

автомобили, грузовики, автопарк(2018)|Фото: УФССП России по Свердловской области

Как отметили в ведомстве, если в ближайшее время задолженность не будет погашена, то машины передадут на оценку в специализированную организацию, а затем - на реализацию на торгах в Росимущество.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 году у прокуратуры появлялись вопросы к "Уральской бумаге" из-за загрязнения реки Пышма. Тогда в отношении предприятия, а также его генерального директора были возбуждены административные дела.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Уральская бумага" вновь в центре скандала: за долги по зарплате арестован автопарк предприятия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уральская бумага, приставы, долги, автопарк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 283

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети