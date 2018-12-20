20 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале экс-кандидата в депутаты арестовали из-за долгов по алиментам

Экс-кандидата в депутаты думы уральского города Алапаевска поймали на неуплате алиментов. Его пришлось арестовать.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, отец уклонялся от уплаты алиментных платежей с 2017 года, накопив задолженность порядка 160 тыс. руб. Суд назначил ему административное наказание в виде обязательных работ сроком 150 часов, но мужчина отказался их выполнять. Тогда его арестовали на семь суток, которые он отбыл "от звонка до звонка".

Как уточнили в службе судебных приставов, все это не помешало нерадивому отцу в сентябре 2018 года участвовать в предвыборной кампании на должность депутата городской думы Алапаевска. В местных СМИ он рассказывал о своих планах на посту, какой он ответственный и добросовестный человек, о работе с молодым поколением и многом другом. Но на выборах кандидатура должника не прошла.

В ведомстве отметили, что впоследствии он все же встал на путь исправления и начал добровольно перечислять алиментные платежи.

Как сообщало Накануне.RU, с начала этого года более 113 тысяч жителей Среднего Урала не пустили за границу: они должны 100 миллиардов рублей.

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На Среднем Урале экс-кандидата в депутаты арестовали из-за долгов по алиментам

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Теги: алименты, долги, Средний Урал



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