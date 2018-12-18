18 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Гендиректор предприятия "Уральская бумага" арестован

За неуплату штрафа в срок руководитель ЗАО "Уральская бумага" помещен под арест.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что перед 66 работниками данного предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы, а генеральный директор в 2018 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. В итоге суд дисквалифицировал его в общей сложности на 1,5 года. После вмешательства надзорного ведомства летом 2018 года долг перед работниками на сумму свыше 1,1 млн руб. был погашен.

Как отметили в прокуратуре, под предлогом произошедшего пожара и уничтожения документов в бухгалтерии гендиректор мешал проведению надзорных мероприятий, из-за чего против него возбудили административное дело за отказ предоставить ряд запрошенных документов. Руководитель был оштрафован, постановление вступило в силу в октябре 2018 года, но в установленный законом 60-дневный срок штраф уплачен не был.

В связи с этим 17 декабря гендиректор получил административный арест на одни сутки. После этого, как добавили в ведомстве, он заплатил штраф.

Напомним, в ноябре этого года за долги по зарплате у ЗАО "Уральская бумага" был арестован автопарк.

Добавим, в 2016 году у прокуратуры уже появлялись вопросы к "Уральской бумаге" из-за загрязнения реки Пышма. Тогда в отношении предприятия, а также его генерального директора были возбуждены административные дела.

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Гендиректор предприятия "Уральская бумага" арестован

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Теги: Уральская бумага, директор, арест



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