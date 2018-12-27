В США могут запретить оборудование "Хуавэй" и ZTE

С января американским компаниям могут запретить покупку телекоммуникационного оборудования производства китайских компаний Huawei и ZTE. Как сообщает Reuters, подготовка к этому уже ведётся.



Планируется, что американским компаниям запретят покупать оборудование у иностранных фирм, которые представляют "значительные риски для национальной безопасности". Эти нормы могут быть введены на основании закона о чрезвычайных международных экономических действиях.



Санкции против китайских компаний могут сорвать запуск 5G в Соединённых Штатах, однако Вашингтон опасается, что Пекин может использовать продукцию "Хуавэй" и ZTE для шпионажа.