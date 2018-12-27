27 Декабря 2018
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Общество В России За рубежом

Около 3 млн россиян не смогут встретить Новый год за границей из-за долгов

По данным на конец декабря число должников в России, которым запрещен выезд за рубеж, увеличилось на 1 млн человек по сравнению с 2017 годом. Такие данные привели в Федеральной службе судебных приставов.
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Так, если в прошлом году выезд за границу перед Новым годом был запрещен 1,7 млн россиян, то по информации на 1 декабря 2018 года таких уже почти 3 млн человек.

В этой связи ФССП опубликовала предостережение для должников на тот случай, если они решат отдохнуть в грядущие праздники за рубежом. В ведомстве советуют во избежание непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска заблаговременно исполнять свои обязательства по исполнительным документам, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что известный актер Жерар Депардье, которого ищут приставы, решил оформить себе прописку в Новосибирске.

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Около 3 млн россиян не смогут встретить Новый год за границей из-за долгов

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Теги: Россия, выезд, долги, ФССП



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