Около 3 млн россиян не смогут встретить Новый год за границей из-за долгов

По данным на конец декабря число должников в России, которым запрещен выезд за рубеж, увеличилось на 1 млн человек по сравнению с 2017 годом. Такие данные привели в Федеральной службе судебных приставов.

Так, если в прошлом году выезд за границу перед Новым годом был запрещен 1,7 млн россиян, то по информации на 1 декабря 2018 года таких уже почти 3 млн человек.

В этой связи ФССП опубликовала предостережение для должников на тот случай, если они решат отдохнуть в грядущие праздники за рубежом. В ведомстве советуют во избежание непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска заблаговременно исполнять свои обязательства по исполнительным документам, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что известный актер Жерар Депардье, которого ищут приставы, решил оформить себе прописку в Новосибирске.