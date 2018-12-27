Китайская навигационная система "Бэйдоу" начала обслуживание по всему миру

Китайская навигационная система "Бэйдоу" заработала по всему миру.

Разработка этой системы велась в три стадии, сегодня был завершён заключительный этап "Бэйдоу-3". Первые работы в этой области начались ещё в 1990-е гг., а с 2012 г. "Бэйдоу" начала предоставлять услуги по геопозиционированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С этого дня система стала действовать по всему миру, а успешный запуск спутников на всех этапах знаменует собой скачок космических технологий Китая.

Текущий год стал самым сложным и важным для проекта. Было произведено 10 запусков ракет и выведены на орбиту 19 спутников, что является рекордом не только для "Бэйдоу", но и для других мировых навигационных систем.

В самом Китае "Бэйдоу" всё шире внедряется на транспорте, в морском рыболовстве, в "умных" городах, для уменьшения опасности стихийных бедствий. Кроме того, система испытывалась на ближнемагистральном лайнере китайской разработки ARJ-21.

Отметим, что глобальное покрытие "Бэйдоу" начинается раньше срока, по планам это ожидалось только в 2020 г.