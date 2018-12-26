26 Декабря 2018
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Экономика В России

Россиян предупредили о росте цен на мобильный интернет

В России с января могут вырасти цены на мобильный интернет, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.

По итогам 2018 года РФ удержалась в десятке стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета.

Так, средняя стоимость гигабайта трафика упала с мая на 15% и составила в декабре 55,5 рубля. По словам экспертов, это позволило стимулировать спрос на мобильный интернет и привело к росту средней выручки на абонента.

Однако ситуация на рынке может измениться с 1 января из-за необходимости компенсировать увеличение НДС и "закон Яровой".

Ранее мобильные операторы предупредили о росте тарифов с января 2019 года. Повышение цен на услуги связи вызвано также повышением налоговых ставок и необходимостью выполнять "закон Яровой".

МегаФон, Tele2 и Вымпелком, работающий под маркой Билайн информировали своих клиентов через СМС о том, что с нового года цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся.

Минкомсвязь разберется в причинах повышения цен сотовыми операторами, пообещал глава ведомства Константин Носков.

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Россиян предупредили о росте цен на мобильный интернет

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Теги: мобильный интернет, цены



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