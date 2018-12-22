С нового года подорожает сотовая связь. Заявление операторов

Мобильные операторы предупредили о росте тарифов с января 2019 года. Повышение цена на услуги связи вызвано ростом НДС.

Операторы МегаФон, Tele2 и Вымпелком, работающий под маркой Билайн информировали своих клиентов через СМС о том, что с нового года цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся.

В службе поддержки Вымпелкома пояснили, что "компания выполняет обязательство по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС", рассказал Коммерсанту абонент оператора.

В СМС, полученном абонентом МегаФона, также отмечается, что в 2019 году с 18% до 20% меняется ставка НДС. Оператор обновит цены с 9 января.

В сообщении Tele2 сказано, что оператор "не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике", поэтому иногда компания "вынуждена" пересматривать стоимость услуг. Компания рассказала, что изменения в ценах некоторых тарифов произойдут 1 января.