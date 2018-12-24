Глава Минкомсвязи решил разобраться с ростом цен на мобильную связь

Минкомсвязь разберется в причинах повышения цен сотовыми операторами, пообещал глава ведомства Константин Носков. При этом министр не считает это "глобальным трендом".

Он отметил нагрузку операторов из-за повышения налоговых ставок, и из-за "закона Яровой".

"Будем разбираться. Надеюсь, это не глобальная тенденция. Все равно всегда происходило снижение цен. Придем к тому, чтобы цены не росли", - цитирует ТАСС Носкова.

Ранее мобильные операторы предупредили о росте тарифов с января 2019 года. Повышение цен на услуги связи вызвано ростом НДС.

МегаФон, Tele2 и Вымпелком, работающий под маркой Билайн информировали своих клиентов через СМС о том, что с нового года цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся.