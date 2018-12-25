"Главное - не травмировать население". Стоимость энерготарифов в Курганской области начнет снижаться уже в следующем году

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что стоимость энерготарифов в Зауралье начнет падать уже в следующем году - такое заявление он сделал на последнем в 2018 году заседании Курганской областной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков отметил, что тарифы будут снижаться постепенно.

"Нужно выровнять их до уровня других субъектов", - отметил врио губернатора.

"Наша главная задача - не травмировать население повышением тарифов. Они должны снижаться", - добавил Шумков.

Напомним, Вадим Шумков взялся за решение этой проблемы сразу после своего назначения на должность руководителя Зауралья в начале октября этого года. За это время были и переговоры с компанией "СТС", с представителями компании "Фортум". Также вопрос обсуждался и в Москве в кабинетах самого высокого уровня. Сегодня Шумков дал понять, что решение проблемы высоких энерготарифов в области сдвинулось с мертвой точки.