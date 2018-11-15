Бобров в пролете? Бороться с высокими энерготарифами в Зауралье будет финская компания

10 октября в Курган приезжали представители финской энергокомпании "Фортум", которая является крупным энергетическим поставщиком на Урале. Было решено подготовить предложения для инвесторов, чтобы попытаться побороть высокие энерготарифы для бизнеса в Зауралье.

Спустя месяц, 14 ноября в Курган вновь приехал представитель "Фортума" - первый замгенерального директора компании Сергей Чижов. Он встретился с главой региона Вадимом Шумковым и его замом по промышленности Андреем Саносяном. Для сторон уже были понятны направления совместной работы.

Здесь стоит отметить, что Вадим Шумков так и не нашел понимания проблемы высоких энерготарифов у олигарха Алексея Боброва, одного из владельцев компании "СТС. Было несколько встреч, однако к договоренности, которая бы устраивала и зауральское руководство, и владельцев "СТС", так и не пришли.

В правительстве Курганской области решили, что незачем ждать "у моря погоды", тем более, что предварительные договоренности о совместной работе с "Фортумом" уже имелись.

Сергей Чижов, Вадим Шумков и Андрей Саносян встретились в кабинете врио губернатора и обсудили возможности создания энергетических площадок в Курганской области. Чиновники договорились с Чижовым, что зауральский департамент промышленности составит список свободных площадок, на которых потенциально могут разместиться объекты "Фортума".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, Сергей Чижов отметил, что компанию заинтересовали предложения в области экономики и налогообложения.