"Держитесь!" Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты на 10%

Нефтяники начали ужесточать условия работы с корпоративными клиентами после заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо. Им меняют стоимость отпуска топлива.

Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".

Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили об этом премьер-министра Дмитрия Медведева.

Так, в документе отмечается, что затраты на топливо составляют 30% себестоимости услуг автоперевозчиков, а из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре 2018 года эти расходы выросли в среднем на 30%.

Транспортные компании, говорится в письме, работают в условиях высокой конкуренции и низких доходов и не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена услуг может вырасти на 10%, что скажется и на розничных ценах.

Как сообщало Накануне.RU, Минфин подсчитал, что в 2019 году экспортная пошлина на нефть снизится в 1,5 раза. Причина - в ноябрьском снижении цен на нефть, а также "налоговом маневре", благодаря которому нагрузка с экспорта переносится на месторождение.

В случае, если новые, стимулирующие переработку механизмы не заработают, в будущем году вновь появится риск роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.