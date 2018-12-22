Денег нет, но вы держитесь! Госдеп и четверть правительства США не работают из-за проблем с финансами

Конгресс США не смог в назначенный срок завершить формирование бюджета страны, из-за чего правительство вынуждено приостановить работу в связи с недостатком финансирования.

Финансовый год начался в Штатах еще 1 октября, однако главный документ не согласован по сей день. Час икс был намечен на конец дня 21 декабря, однако обе палаты не пришли к компромиссу. Камнем преткновения стал проект Дональда Трампа по строительству "великой мексиканской стены" на границе с сопредельным государством.

С полуночи на субботу без финансирования осталась примерно четверть правительства: Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

В четверг Палата представителей включила в свой вариант законопроекта расходы в размере $5,7 млрд на строительство стены. Однако демократы в Сенате предупредили, что у них достаточно голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, предусматривающую финансирование заграждений на границе в таком крупном объеме. В итоге верхняя палата разошлась, так и не проголосовав, передает ТАСС.

Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение, в котором выразил надежду на то, что "шатдаун" не продлится долго. Он признал, что без голосов демократов ему не обойтись, и призвал их все же проголосовать за выделение средств на строительство стены.

Кроме того, он показал эскиз защитного барьера "эффективного и красивого".