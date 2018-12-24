Правительство США может остаться частично закрытым

Американское правительство может остаться частично закрытым вплоть до первых чисел января.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. "Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса",— заявил он, отметив, что работа некоторых государственных учреждений может остаться парализованной вплоть до 3 января, когда сменится состав Конгресса.

22 декабря Сенат США завершил заседание, так и не проголосовав по временному финансированию федерального правительства до 8 февраля 2019 года. После этого в США приостановилась работа 25% госучреждений, работу прекратили около 800 тыс. чиновников, сообщает "Коммерсант".

Финансирование не было утверждено из-за желания президента Дональда Трампа внести в бюджет пункт о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, в отличие от Сената, эту идею поддержала.

Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение, в котором выразил надежду на то, что "шатдаун" не продлится долго. Он признал, что без голосов демократов ему не обойтись, и призвал их все же проголосовать за выделение средств на строительство стены.