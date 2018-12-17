17 Декабря 2018
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Экспортная пошлина на нефть в 2019 году снизится в 1,5 раза. Бензин вновь может подорожать

Минфин подсчитал, что в 2019 г. экспортная пошлина на нефть снизится в 1,5 раза: с сегодняшних $135,1 за тонну до $89. Причина - в ноябрьском снижении цен на нефть, а также "налоговом маневре", благодаря которому нагрузка с экспорта переносится на месторождение. В случае, если новые, стимулирующие переработку механизмы не заработают, в будущем году вновь появится риск роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, передает корреспондент Накануне.RU.
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До $8,9 уменьшается пошлина на высоковязкую нефть, сейчас она составляет $22,3. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $26,7 за тонну, на темные – до $89.

Пошлина рассчитывается исходя из средней цены нефти марки Urals за период с 15 ноября по 14 декабря, на этот период пришлось снижение цен, в итоге показатель составил $60,5 за баррель. Свой вклад в ставки внес и налоговый маневр, в рамках которого экспортная пошлина с 2019 г. снижается на 5%.

Рост привлекательности экспорта может отразиться на наполняемости внутреннего рынка. Однако Правительство согласовало с нефтяниками условия работы на 2019 г., нефтяники не смогут гнать весь бензин и нефть на экспорт, создавая дефицит внутри страны, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Если будет создаваться дефицит, то ситуация может быть остановлена методом введения заградительных пошлин, Правительство об этом говорило. С 2019 г. экспортная пошлина понизится в рамках налогового маневра, но соответствующим образом увеличится НДПИ, если сейчас нагрузка распределена по двум местам, но постепенно нагрузка полностью перейдет на скважину. Логично было бы, если бы цены на внутреннем рынке увеличились, но сдерживать их должен механизм демпфирующей надбавки", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Как будет работать демпфер - налоговый вычет по акцизу на нефть - отрасль еще не представляет. Механизм сложный, при расчете учитывается много составляющих.

"До сих пор нет понимания, сможет ли государство компенсировать разницу между поставками на экспорт и внутренний рынок. Думаю, в первом квартале пройдет апробация механизмов, проверка работоспособности схемы. Удастся ли через демпфирующую компоненту сдержать рост цен на внутреннем рынке, станет понятно после того, как она будет применена", - отмечает Юшков.

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Экспортная пошлина на нефть в 2019 году снизится в 1,5 раза. Бензин вновь может подорожать

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Теги: экспортная пошлина, налоговый маневр, цены на нефть, цены на бензин



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