Вскоре после Сирии США собираются уходить и из Афганистана?

США планируют сократить своё военное присутствие в Афганистане.

Как сообщает "Российская газета", планируется вывести оттуда семь тысяч человек при том, что сейчас в Афганистане находится 14 тыс. американских военнослужащих. Официального подтверждения этому пока нет, но ожидается, что президент США Дональд Трамп может заявить о сокращении контингента уже в январе следующего года.

Буквально накануне этого Пентагон заявил о намерении вывести всех военных, находящихся в Сирии.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона пока не видит признаков вывода американских войск из Сирии, но вместе с тем рассказал о движении к политическому урегулированию в этой ближневосточной стране. В то же время, по мнению российского президента, ситуация в Афганистане далека от идеальной, в частности, законное правительство этой страны контролирует не более трети территории государства.