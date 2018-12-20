Путин: Мы не видим признаков вывода войск США из Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не видит признаков вывода войск США из Сирии.

Ранее администрация президента США заявила, что сотрудники Госдепа США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

Однако Турция призывает не доверять заявлению. Депутат парламента страны Озтюрк Йылмаз заявил, что Вашингтон продолжит поддержку сирийских курдов, а заявление США о выводе войск из Сирии "не кажется серьезным".

Путин, однако, допустил, что это возможно. "Тем более, что двигаемся по пути политического урегулирования", - добавил президент РФ.

При этом глава государства заметил, что Соединенные Штаты присутствуют в Афганистане уже 17 лет, и "почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска".

Он также подчеркнул, что войска США находятся в Сирии нелегитимно, так как их присутствие там не подтверждено решением СБ ООН.