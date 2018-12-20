Путин: Мы не видим признаков вывода войск США из Сирии

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Путин: Мы не видим признаков вывода войск США из Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не видит признаков вывода войск США из Сирии.

Ранее администрация президента США заявила, что сотрудники Госдепа США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

Однако Турция призывает не доверять заявлению. Депутат парламента страны Озтюрк Йылмаз заявил, что Вашингтон продолжит поддержку сирийских курдов, а заявление США о выводе войск из Сирии "не кажется серьезным".

Путин, однако, допустил, что это возможно. "Тем более, что двигаемся по пути политического урегулирования", - добавил президент РФ.

При этом глава государства заметил, что Соединенные Штаты присутствуют в Афганистане уже 17 лет, и "почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска".

Он также подчеркнул, что войска США находятся в Сирии нелегитимно, так как их присутствие там не подтверждено решением СБ ООН.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин: Мы не видим признаков вывода войск США из Сирии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, сирия, сша



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1931

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети