Глава МИД Турции заявил о готовящемся визите в Россию

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Глава МИД Турции заявил о готовящемся визите в Россию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен посетить РФ, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии.

Дипломат заявил, что поговорит в Москве также о политическом урегулировании в САР, пишет Regnum со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не видит признаков вывода войск США из Сирии.

Как сообщалось, администрация президента США заявила, что Вашингтон начинает вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

СМИ писали, что до того, как объявить о решении вывести американских военных из Сирии, президент США Дональд Трамп поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава МИД Турции заявил о готовящемся визите в Россию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мид Турции, Мевлют Чавушоглу, Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2018 13:06 Мск "Сирия ваша, я ухожу!" – СМИ узнали подробности разговора Трампа и Эрдогана
Ранее 21.12.2018 01:15 Мск СМИ: Вашингтон продолжит наносить авиаудары в Сирии до полного вывода войск
Ранее 20.12.2018 14:59 Мск Путин: Мы не видим признаков вывода войск США из Сирии

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2989

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети