Глава МИД Турции заявил о готовящемся визите в Россию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен посетить РФ, чтобы обсудить вывод войск США из Сирии.

Дипломат заявил, что поговорит в Москве также о политическом урегулировании в САР, пишет Regnum со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не видит признаков вывода войск США из Сирии.

Как сообщалось, администрация президента США заявила, что Вашингтон начинает вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

СМИ писали, что до того, как объявить о решении вывести американских военных из Сирии, президент США Дональд Трамп поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону.