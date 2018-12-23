23 Декабря 2018
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Политика За рубежом

"Сирия ваша, я ухожу!" – СМИ узнали подробности разговора Трампа и Эрдогана

До того, как объявить о решении вывести американских военных из Сирии, президент США Дональд Трамп поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону и предупредил его об этом.

Как пишет The Washington Post, разговор состоялся 14 декабря. Эрдоган поинтересовался, почему США для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) продолжают поставлять оружие сирийским курдам, хотя Трамп ранее уже заявлял о победе над террористами.

"Знаете что? Она ваша. Я ухожу", - цитируют источники Трампа.

Как сообщалось ранее, администрация президента США заявила, что Вашингтон начинает вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не видит признаков вывода войск США из Сирии.

Ранее в МИД РФ связали отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса с выводом войск США из Сирии. Мэттис уйдет в отставку в феврале 2019 года. Как сообщалось ранее, проблема якобы в том, что он не хочет, чтобы президент США использовал вооруженные силы во внутриполитической борьбе с недругами.

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"Сирия ваша, я ухожу!" – СМИ узнали подробности разговора Трампа и Эрдогана

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Теги: дональд трамп, сирия, реджеп тайип эрдоган



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