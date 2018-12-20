Экс-директора консервного завода УФСИН России отправили в тюрьму

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

Экс-директора консервного завода УФСИН России отправили в тюрьму

Бывшему директору консервного завода УФСИН России Павлу Беликову вынесли приговор - его признали виновным в растрате, мошенничестве и коммерческом подкупе.

Как считает следствие, в 2015 году Беликов при пособничестве Сафонова, Аношина и Киракосяна растратил казенные деньги на общую сумму более 65 млн рублей при закупках для нужд унитарного предприятия растительных жиров путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными коммерческими организациями, выступавшими посредниками между оптовыми поставщиками указанной продукции и ФГУП.

Беликов в 2015 году получил от Киракосяна 30 млн рублей за совершение в его интересах незаконных действий по заключению договора поставки по завышенной стоимости, сообщили Накануне.RU в СКР.

Приговором суда Беликову назначено наказание в виде 8,5 лет и штрафа 600 тыс. рублей, Киракосяну - 7,5 лет лишения свободы и штрафа 600 тыс. рублей, Сафонову - 4 лет 2 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 350 тыс. рублей, Аношину - 4 года лишения свободы и штрафа 300 тыс. рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-директора консервного завода УФСИН России отправили в тюрьму

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Павел Беликов, ФСИН, хищение, деньги, казна, СКР, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2017 20:53 Мск Директора консервного завода ФСИН России обвиняют в хищении федеральных денег
Ранее 20.05.2016 14:58 Мск Директору "Консервного завода ФСИН России" предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1951

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети