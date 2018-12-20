Экс-директора консервного завода УФСИН России отправили в тюрьму

Бывшему директору консервного завода УФСИН России Павлу Беликову вынесли приговор - его признали виновным в растрате, мошенничестве и коммерческом подкупе.

Как считает следствие, в 2015 году Беликов при пособничестве Сафонова, Аношина и Киракосяна растратил казенные деньги на общую сумму более 65 млн рублей при закупках для нужд унитарного предприятия растительных жиров путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными коммерческими организациями, выступавшими посредниками между оптовыми поставщиками указанной продукции и ФГУП.

Беликов в 2015 году получил от Киракосяна 30 млн рублей за совершение в его интересах незаконных действий по заключению договора поставки по завышенной стоимости, сообщили Накануне.RU в СКР.

Приговором суда Беликову назначено наказание в виде 8,5 лет и штрафа 600 тыс. рублей, Киракосяну - 7,5 лет лишения свободы и штрафа 600 тыс. рублей, Сафонову - 4 лет 2 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 350 тыс. рублей, Аношину - 4 года лишения свободы и штрафа 300 тыс. рублей.