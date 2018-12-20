Космонавты доставили на Землю улики по делу о "дыре" в "Союзе"
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-09" благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.
Спускаемый аппарат с российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтом ESA Александром Герстом и астронавтом NASA Сериной Ауньён-Чэнселлор совершил посадку в казахстанской степи 8:02 мск.
ЕСТЬ ПОСАДКА! Добро пожаловать домой, «Алтаи»! Экипаж пилотируемого корабля #Союз МС09 благополучно вернулся на Землю спустя 197 суток полёта!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 20 декабря 2018 г.
//
TOUCHDOWN! Welcome home, Sergey, @Astro_Alex and @AstroSerena! pic.twitter.com/HUXbsjFx3o
Отмечается, что самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.
Космонавты доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки" в "Союзе". Напомним, для получения образцов российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выходили в открытый космос. Они исследовали обшивку "Союза МС-09".
Кононенко разрезал теплоизоляцию бытового отсека корабля, а после вскрыл ножницами металл метеорной защиты, находящейся под теплоизоляцией, чтобы добраться до "дыры".
После космонавты вернулись на МКС с контейнером, в котором находятся пробы с внешней стороны "Союза".
Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза", который отправился на МКС в июне.
Ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.