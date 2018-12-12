"Роскосмос" после 20 декабря отправит образцы с обшивки "Союза" следствию

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил с успешным выполнением миссии российских космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева, исследовавших обшивку "Союза МС-09".

Он назвал операцию "беспрецедентной по сложности и по риску", передает ТАСС.

Ранее Кононенко разрезал теплоизоляцию бытового отсека корабля, а после вскрыл ножницами металл метеорной защиты, находящейся под теплоизоляцией, чтобы добраться до "дыры".

После космонавты вернулись на МКС с контейнером, в котором находятся пробы с внешней стороны "Союза". Как сообщается в твиттере Роскосмоса, они проработали за пределами Международной космической станции 7 часов и 45 минут.

#ВКД45а: космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко завершили выход в открытый космос, проработав за пределами Международной космической станции 7 часов и 45 минут. pic.twitter.com/K3u9t19Kgm — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 декабря 2018 г.

По словам Рогозина, Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После их передадут компетентным органам для проведения исследования.

Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза", который отправился на МКС в июне.

Ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

Комиссия, расследующая инцидент, окончательно исключила производственный брак как причину случившегося, заявлял Дмитрий Рогозин.