Уральского космонавта Прокопьева допросят из-за "дыры" в "Союзе"

Следственные органы и служба безопасности Роскосмоса допросят вернувшегося с МКС космонавта Сергея Прокопьева.

Речь идет о расследовании инцидента с кораблем "Союз МС-09", в котором нашли отверстие.

Как передает РИА Новости, следователи уже поговорили с космонавтом Олегом Артемьевым, который вернулся с МКС в октябре.

Напомним, что уральский космонавт Прокопьев отправился в космос на корабле "Союз МС-09" в начале июня этого года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

Артемьев и Прокопьев были единственными российскими космонавтами на МКС в момент обнаружения утечки воздуха из корабля и обнаружения отверстия.

Сегодня экипаж "Союза МС-09" благополучно вернулся с МКС. Космонавты доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки". Поисково-спасательная служба взяла капсулу с уликами под охрану.