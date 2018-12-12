Российский космонавт "вскрыл" теплозащиту корабля "Союз"

Российский космонавт Олег Кононенко разрезал теплоизоляцию бытового отсека пилотируемого корабля "Союз МС-09", чтобы добраться до отверстия, которое было просверлено в обшивке.

Теперь Кононенко предстоит вскрыть ножницами металл метеорной защиты, находящейся под теплоизоляцией, чтобы добраться до "дыры", происхождение которой предстоит установить. Потом космонавт осмотрит отверстие, сфотографирует и возьмет пробы с его поверхности для детального анализа на Земле. Также он должен отрезать часть противометеоритной защиты, где, как предполагается, остались следы от сверла, проехавшегося по ее поверхности, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что разгерметизация "Союз МС-09", пристыкованного в настоящее время к МКС, произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

Комиссия, расследующая инцидент, окончательно исключила производственный брак как причину случившегося, заявлял Дмитрий Рогозин.