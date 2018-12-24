Космонавт Прокопьев: Отверстие в "Союзе" было сделано изнутри

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" было проделано изнутри, заявил космонавт Сергей Прокопьев.

"Но когда оно появилось, ответят уже следственные органы", - заявил он на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (цитата по "Интерфаксу").

Сообщалось, что американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Напомним, что уральский космонавт Прокопьев отправился в космос на корабле "Союз МС-09" в начале июня этого года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" благополучно вернулся с МКС. Космонавты доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".

Ранее следователи уже поговорили с космонавтом Олегом Артемьевым, который вернулся с МКС в октябре.