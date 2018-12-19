19 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Украина готовит химическую диверсию в Донбассе, - Пушилин

По руководством западных кураторов Украина готовит масштабные диверсии на экологически опасных объектах Донбасса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Он отметил, что разведка располагает всеми доказательствами того, что спецслужбы Украины планируют провести диверсию и обвинить Россию и республики Донбасса. Это планируется сделать на предприятиях, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.

В качестве другого варианта рассматривается применение боевого отравляющего вещества, якобы выпущенного с территории ДНР.

"Есть данные, что американцами уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами", - сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании.

15 декабря помощник военного атташе при посольстве США на Украине подполковник Эрик Адамс прибыл в Мариуполь. Он провел закрытое совещание в штабе полка "Азов" с украинскими командирами бригад и батальонов.

Также Пушилин сообщил, что США готовят на Украине аналог сирийских "Белых касок".

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинские власти и их британские кураторы определяют сценарий химической атаки в Донбассе. В ноябре в Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации. Также ВСУ отрабатывают тактику уличных боев в зоне химического заражения.

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Украина готовит химическую диверсию в Донбассе, - Пушилин

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, диверсия, Денис Пушилин



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