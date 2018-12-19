Украина готовит химическую диверсию в Донбассе, - Пушилин

По руководством западных кураторов Украина готовит масштабные диверсии на экологически опасных объектах Донбасса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что разведка располагает всеми доказательствами того, что спецслужбы Украины планируют провести диверсию и обвинить Россию и республики Донбасса. Это планируется сделать на предприятиях, которые используют в своем производстве хлор, аммиак и другие опасные вещества.

В качестве другого варианта рассматривается применение боевого отравляющего вещества, якобы выпущенного с территории ДНР.

"Есть данные, что американцами уже подготовлены осколки снарядов, обработанные боевыми ядами", - сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании.

15 декабря помощник военного атташе при посольстве США на Украине подполковник Эрик Адамс прибыл в Мариуполь. Он провел закрытое совещание в штабе полка "Азов" с украинскими командирами бригад и батальонов.

Также Пушилин сообщил, что США готовят на Украине аналог сирийских "Белых касок".

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинские власти и их британские кураторы определяют сценарий химической атаки в Донбассе. В ноябре в Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации. Также ВСУ отрабатывают тактику уличных боев в зоне химического заражения.