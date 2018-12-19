Госдеп США согласился на продажу Турции систем ПРО Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

Речь идет о четырех комплектах Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

Отмечается, что сделка повысит безопасность Турции - ключевого союзника Вашингтона по НАТО, который противостоит терроризму, пишет Regnum.

Ранее стороны обсудили предложение США о продаже Турции американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Представители Анкары заявили, что их страна готова приобрести системы, при условии, что администрация президента США Дональда Трампа сможет добиться от Конгресса одобрения этой сделки.

При этом Турция отвергла требование Вашингтона отказаться от покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Напомним, США грозили Анкаре санкциями за подобные приобретения. МИД Турции предупредил об ответных мерах.

Начало поставок российских ЗРС намечено на июль 2019 года.