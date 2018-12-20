СМИ: Турция предлагала передать американцам российские С-400 для изучения

Турция предлагала США изучить российские зенитные ракетные комплексы С-400 после того, как приобретет их у России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Таким образом турецкие власти надеялись уладить спор с Соединенными Штатами, возникший вокруг покупки ракетных комплексов "Триумф", пишет Regnum со ссылкой на издание.

Ранее Турция отвергла требование Вашингтона отказаться от покупки у Москвы С-400. Напомним, США грозили Анкаре санкциями за подобные приобретения. МИД Турции предупредил об ответных мерах. Начало поставок российских ЗРС намечено на июль 2019 года.

Накануне стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.