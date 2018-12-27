Анкара заверила Москву, что не допустит США к изучению С-400

Анкара не даст Вашингтону изучать российские ЗРК С-400. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил в этом посла России Алексея Ерхова. Об этом сообщил источник в турецком МИД, передает РИА Новости.

В начале этой недели стало известно, что турецкий министр приедет в Россию.

Агентство Bloomberg сообщало, что Турция предлагала США изучить российские зенитные ракетные комплексы С-400 после того, как приобретет их у России.

Ранее Турция отвергла требование Вашингтона отказаться от покупки у Москвы С-400. Напомним, США грозили Анкаре санкциями за подобные приобретения. МИД Турции предупредил об ответных мерах.