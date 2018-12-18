Суд арестовал бывшего замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова

Суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

Напомним, чиновник подозревается в получении крупной взятки. На минувшей неделе Кузнецов был задержан, по месту его жительства и работы прошли обыски. Так, в рабочем кабинете была обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, которая дает право проживания в Эстонии.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сегодня суд избрал в отношении Кузнецова меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в СКР раскрыли подробности задержания теперь уже бывшего замгубернатора.