В СКР раскрыли подробности задержания замгубернатора Псковской области

В СКР раскрыли подробности задержания замглавы Псковской области Александра Кузнецова: чиновник подозревается в получении крупной взятки, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как отмечается, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 млн рублей. В обмен чиновник пообещал обеспечить бизнесмену победу в тендере на на возведение медицинского учреждения в Псковской области.

"Кузнецов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски", - говорится в сообщении.

В СКР добавили, что в рабочем кабинете Кузнецова обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, которая дает ему право проживания в Эстонии.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в администрации региона подтвердили факт проведения следственных действий в отношении замглавы области.